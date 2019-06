Jefe PN cambia al director regional Cibao, quien es investigado por el ministerio público

Santo Domingo

La Policía Nacional realizó cambios en dos direcciones y una Dirección de Área, que incluyen el traslado del director Regional Este, con asiento en La Romana y la Dirección Regional Cibao Central, ésta última, cuyo comandante es investigado por el ministerio público, por supuestamente estar involucrado con una menor de edad.

En ese sentido, el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, dispuso cambios en la Dirección Regional Este, con asiento en La Romana, donde asumirá el general Francisco Romer López, quien se desempeñaba como el director de Escuela para Cadetes.

El informe indica que el cambio en la Regional Cibao Central obedece a que el Ministerio Publico ha abierto una investigación al general José Acosta Castellanos, quien fue sustituido en el cargo por el también general Pablo de Jesús Dipre, quien se encontraba ejerciendo funciones como Director Regional Este.

El cambio en la Regional Este y en la Escuela Para cadetes obedecen a la dinámica institucional y a la implementación de la Planeación Estratégica para preservar el orden público y combatir los actos delictivos en todas sus manifestaciones, señala Aldrin Bautista.

No obstante, en la nota donde la Policía informa sobre los cambios, no especifica a dónde fue enviado el Acosta Castellanos, luego de que sea investigado por el ministerio público, por supuestamente estar involucrado con una menor. La institución no ha revelado las causas de la investigación al alto oficial.