Familia denuncia patrulla policial choca y mata a joven que iba en motor

Martín Adames

Santo Domingo, RD

La familia de un joven de 27 años denunció que su pariente murió tras ser atropellado por una camioneta de la Policía Nacional mientras circulaba en un motor por los alrededores del Parque del Este la noche del pasado viernes, aproximadamente a las 8:15 de la noche.

Según informan, la patrulla chocó de frente con la motociclista

Onerquis Castro, de 27 años de edad, es el nombre de la víctima, quien circulaba junto a un amigo que iba en otro motor también solo. Los familiares aseguran que la camioneta policial, de doble cabina, tenía las luces apagadas mientras circulaba y que iba en vía contraria.

“Él venía rápido, porque por ahí atracan, le pagaron las luces y le atravesaron la camioneta, le quisieron hacer un daño”, asegura Raquel Castro, madre de Onerquis, en base a lo que le dijeron testigos del hecho.

Pese a la cantidad de militares que posteriormente llegaron al lugar del hecho, la señora alega que ningún oficial le dio ninguna explicación o información sobre lo sucedido, y que solo le dijeron: “estaba echando carreras y chocó”. Esta versión no es creída por Raquel Castro, puesto que este no era corredor sino solo mecánico, y que si habría de participar en una carrera, "ese no era el lugar ni la hora en que se haría".

“Todavía él hubiese estado echando carreras, ellos no tenían que matarlo, pártele un pie, mételo preso, quítale el motor, hazle lo que sea, que yo recuperaba lo que fuera, pero y ahora que yo recupero, y sus hijos quien se lo vas a mantener”, se cuestiona la madre que no esperaba ver a su hijo desmembrado horas más tarde de salir de su casa.

“Esa fue la peor despedida de mi vida”, exclamó “Jumbito”, amigo de Onerquis y quien andaba con este la noche del viernes, tambien solo en otro motor, cuando ambos supuestamente se dirigían a buscar a unos amigos para compartir, porque este partiría hacia España.

“Nosotros íbamos hablando, íbamos rápido porque por ahí no se puede andar suave, por los ladrones, y la patrulla estaba parada en vía contraria, y cuando ellos nos vieron que nosotros venimos, aceleraron la patrulla con to' para el frente de nosotros y le dieron a Onerquis de frente”, narró “Jumbito” a Listín Diario.

Onerquis Castro, residente en el sector Los Tres Brazos, era padre de dos hijos; una niña de siete años, y un niño de 11 meses.

Sus familiares y conocidos exigen justicia, y que el caso sea investigado para que quienes cometieron el hecho asuman las consecuencias.