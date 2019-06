Decomisan 24 frascos presumiblemente de mariguana líquida

Rafael Castro

Santo Domingo, RD.

Miembros del Departamento de Inteligencia de Aduanas decomisaron en la terminal de carga del aeropuerto Internacional de Las Américas, 24 frascos conteniendo una sustancia que se cree podría ser marihuana líquida.

Los frascos llegaron dentro de una caja procedente de la ciudad de New York y fueron enviadas por una persona cuyo nombre no fue revelado para no entorpecer el proceso de investigación.

En tanto, que los frascos iban hacer recibido en el país, por un señor residente en un sector del distrito nacional, cuya identidad y dirección tampoco se desvelaron.

Las cajas fueron entregadas por las autoridades aduanales del aeropuerto Internacional de Las Américas a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas para los fines correspondientes.

Se indicó que la sustancia retenida será analizada en las próximas horas en los laboratorios del organismo antinarcóticos a los fines de establecer su real contenido.

Los oficiales de la DNCD, calificaron de extraño el caso, ya que regularmente las drogas son descubiertas en los aeropuertos nacionales cuando se trata de transportar hacia Estados Unidos, y no desde allá para la República Dominicana como sucedió.