Ministro Energía y Minas se suma a funcionarios que rechazan reforma a la Constitución

El Ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se sumó hoy a los funcionarios que rechazan una reforma a la Constitución para permitir un tercer mandato del presidente Danilo Medina.

En una carta enviada a los medios de comunicación, Isa Conde destaca lo nefasto que sería para la democracia y el país permitir la respostulación, nueva vez, de Medina.

Dijo que es de los que cree en el sistema americano, de dos períodos y nunca más, al asegurar que apoyará al que tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país.

“Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta”, indica la carta.

La misma posición fue planteada recientemente por el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santa y lo propio hizo el embajador de República Dominicana ante la Organización de Esados Americanos (OEA), Gedeón Santos.

A continuación la carta íntegra enviada por Isa Conde

Santo Domingo

9 de junio 2019

Declaraciones del Dr. Antonio Isa Conde, a requerimiento de los medios de comunicación, sobre la coyuntura política actual:

He expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten independientemente de quién tenga el poder en un momento dado.

El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión.

En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin diatriba.

Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos “dioses” que tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación.

Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta.

Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros.