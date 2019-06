“Estaba pasado de alcohol, de droga” dice joven que violó y mató niña en Santiago

Santo Domingo

Luis Fernando García, de 31 años, quien está acusado de violar y matar a una niña de 10 años en el sector Progreso III de Cienfuegos, sostuvo que cometió el crimen porque estaba “pasado de alcohol, de droga”.

“No quería hacer nada de eso, mi hijo, me llegó una noticia que estaba interno en un hospital y yo me bloqueo, me puse a beber, llegó esa niña y ahí yo ni sé que decir”, comenta García a los periodistas.

Mientras era dirigido a la fiscalía de Santiago argumentó que violó y mató a la menor porque se dejó llevar “del enemigo, del alcohol y la droga”.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre la necesidad que lo impulsó a quitarle la vida a la menor, Luis Fernando negó que la misma estuviera muerta.

La niña de 10 años fue encontrada sin vida en la casa de García, por la madre de la misma y numerosos vecinos.

Al percatarse de lo sucedido, los vecinos intentaron agredirlo con el fin de lincharlo, pero la intervención de las autoridades impidió que lo mataran, lo que causó gran indignación de los lugareños.