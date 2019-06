Masalles dice Gobierno recibe presiones internacionales para ideología de género en escuelas

Ivelisse Villegas

Santo Domingo, RD

Víctor Masalles, obispo de la Diócesis de Bani, dijo que la ideología de género forma parte de una agenda mundial que tiene como finalidad crear una nueva cultura que le interesa a los poderes del mundo, y el gobierno recibe presión a través de los acuerdos comerciales.

"La ideología de género que quieren introducir de forma implícita en las escuelas públicas del país tiene el plan de movilizar a feministas radicales y a los colectivos LGBT para llevar al plano de la política un tema tan íntimo como es la sexualidad y convirtiéndola en un negocio que promueven la cultura gay, la promiscuidad, el aborto libre, el gobierno recibe muchas presiones, con estos temas", dijo Masalles.

Cuestionó que la orden departamental del Ministerio de Educación 33-2019 que procura diseñar una política de equidad de género para ser implementar en la educación preuniversitaria, saque del hoyo en que se encuentra el sistema educativo nacional. “Para nosotros lo esencial es elevar la calidad educativa con una formación integral que eleve la conciencia crítica, reflexiva y ética del estudiante, centrarnos en su formación para eliminar la violencia y el embarazo en adolescentes.

Masalles disertó en el desayuno conferencia de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde argumentó que la Iglesia no está en contra de la educación sexual en las escuelas, pero debe hacerse vinculando la sexualidad con la afectividad para que sepan quererse y querer a los demás.

''No podemos ser ingenuos en esa orden de educación en la que el niño tendrá que explorar cuál es su verdadera identidad sexual, sin el consentimiento de los padres, reprogramación para construir la que interesa a los poderes mundiales dominante. Esto es muy peligroso y viola el pacto educativo que dice que la modificación del currículo educativo, tiene que ser con el concurso de los padres, y no debe dejarse en manos de un grupo que no comulga con la cultura e ideología dominicana", dijo Masalles.

“Quiero integrar un programa basado en valores dándole al joven herramientas para manejar la violencia, presión de grupo, embarazos en adolescentes y he tocado puerta para que se introduzca y no ha sido posible”, indicó.