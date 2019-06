Crisis PLD estremece Congreso y suspenden sesión diputados

Ramón Pérez Reyes

ramon.benzan@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Las diferencias que mantienen dentro del Partido de la Liberación Dominicano (PLD) los seguidores del presidente Danilo Medina y del ex mandatario Leonel Fernández, llegó ayer a la Cámara de Diputados, obligando a la suspensión de la sesión.

Los diputados de San Juan, Lucía Medina, hermana del presidente, y Henry Merán, seguidor de Fernández, protagonizaron una agria discusión que exacerbó los ánimos de los legisladores de ambos bandos

Merán se levantó incómodo de su curul y señalando a la expresidenta de la Cámara de Diputados le dijo: “Estoy dispuesto a defender mi honor, no le tengo miedo ni a ti ni a tu hermano”. En tanto, Lucía Medina le respondió: “No me señales, tú estás aquí por mí”. Esto provocó la reacción de Merán, quien le respondió: “A mí me eligió el pueblo”.

Luego le dijo a Gustavo Sánchez, vocero de los diputados peledeístas: “Si a mí me arrastró ella, a ella la arrastró el Estado”.

Con lo del arrastre Medina se refiere a que, supuestamente, a Merán le faltaron votos en las elecciones de 2016 y por la gran cantidad que ella sacó terminó “arrastrándolo” electoralmente. La respuesta de Merán, de que a ella la arrastró el Estado, es referente a su parentezco con el presidente de la República, y la utilización de recursos del Estado en la campaña electoral.

Reinaldo y Camacho

Al referirse a las diferencias internas en el PLD, el secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez dijo anoche a los periodistas: “En vez de hablar lo que hay es que actuar para buscar una solución a los problemas del PLD” .

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, afirmó que el presidente Medina es un “ciudadano irrepetible” que no se detiene y que no le sale el sol en la casa, y aseguró que el pueblo es que está pidiendo que Medina continúe: Camacho hizo referencia a la expresión “perder perder”, que pronunció la vicepresidenta Margarita Cedeño al sugerir que ella representa una tercera vía, ante el enfrentamiento Medina-Fernández.

La división

Ayer también se refirió a la situación interna del partido gobernante, José Ramón Fadul, “Yo no sé. Le deseo buena suerte”, fue la respuesta del delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral y ministro de Interior y Policía, cuando los periodistas lo cuestionanaron sobre una posible salida del expresidente Fernández del partido.

Fadul expresó que no se va a destruir el partido, aunque consideró uque lo ideal es que permanezcan todos juntos.

CONFLICTO

La Constitución El tema que ha desatado la confrontación interna en el PLD son los aprestos para una nueva reforma de la Constitución, que posibilite la reelección presidencial como ocurrió en 2015.

Comunicado El diputado Merán dijo luego en un comunicado que su reacción es el resultado de la “dignidad y el honor ofendido” por aquellos que buscan perpetuarse en el poder “por encima de la voluntad de la mayoría del pueblo”.

Protestas Ayer también continuaron las agrupaciones sociales acudiendo a las afueras del Congreso a protestar por una posible reforma a la Carta Magna.