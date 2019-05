Repulsa en Moca por crimen padre e hijo

Moca

Indignación y tristeza ha causado en la comunidad San Víctor, de esta ciudad, la muerte de un comerciante y su hijo en medio de un intento de atraco ocurrido la noche del jueves en un colmado de la localidad Ceiba de Madera.

Con este caso suman 12, en lo que va de año, el numero de personas asesinadas en medio de atracos en la región del Cibao, siendo la mayoría comerciantes y motoconchistas.

Los fenecidos son Rafael Henríquez, de 57 años, y su hijo, Richard Henríquez, de 34. El pequeño colmado está en un anexo de una humilde vivienda, en un pedregoso callejón de Ceiba de Madera. La esposa del comerciante, Juana Antonia Rosario, dijo que dos individuos llegaron simulando eran clientes y que tras pedir un refresco, lo encañonaron y le advirtieron que se trataba de un atraco.

En las persianas y las puertas de la casa se observan los impactos de balas. Vecinos y parientes de las víctimas no creen que se trate de un acto de sicariato, sino de un asalto, porque no eran personas de problemas. Mientras, la esposa de Richard Henríquez, Carmen Rodríguez, no quiso hablar con los periodistas.

Pero Luis Clemente, vecino de las víctimas, declaró que a su negocio de los Rieles de Ceiba de Madera, cinco sujetos intentaron atracarlo, pero él les disparó y buscó refugio, y los individuos hicieron lo mismo.