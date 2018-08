Padre Serrano irá de traslado a Lima

Santo Domingo

El sacerdote jesuita Mario Serrano fue trasladado a Lima, Perú, como encargado de la agenda sociopastoral para América Latina y el Caribe de la orden Compañía de Jesús. La información la dio a conocer el mismo sacerdote, quien es director ejecutivo del Centro Juan Montalvo.

“Desde hace dos años, el actual presidente de la Comisión de los Provinciales para América Latina fue el delegado de lo social y al entrar a hacer presidente me pidió que yo fuera el encargado de lo sociopastoral para América Latina y el Caribe, eso es una oficina que trata de impulsar las redes sociales y pastorales que tenemos”, expuso.

Agregó que en el Centro Juan Montalvo hay unas 40 instituciones sociales de la Compañía de Jesús (los jesuitas) distribuidos en los diferentes países, la que a partir de ahora le tocará a él coordinar, articular y fortalecer.

El sacerdote ofreció la información en una entrevista en el programa Uno + Uno, que se difunde por Teleantillas, canal 2. No dijo cuándo viajará a Perú, en cumplimiento a la nueva disposición de la orden.

Serrano tiene más de cuatro años en la provincia de Dajabón. Además del sacerdocio, es agrónomo, profesión que ejerció por un año en Agrodelta, antes de iniciar sus caminos por la Iglesia Católica, con el padre Marrero, quien lo insertó en las labores sociales de los barrios Guachupita y La Ciénaga.

Marcha Verde lamenta

Durante la entrevista, Serrano sostuvo que al darse a conocer su traslado, el movimiento Marcha Verde le manifestó que lo lamentaba, a lo que él respondió: “lo que están ganando es un promotor latinoamericano y caribeño para el proceso de lucha contra la corrupción”.

Respecto a la provincia fronteriza de Dajabón, relató que tuvo la experiencia “que robó” su corazón al ver entre 25 y 30 niños inmigrantes no acompañados que fueron acogidos en un hogar de paso de la orden.

UNO DE LOS POCOS JESUISTAS NEGRO

Recordó que en los años 90 fue trasladado a Venezuela, donde permaneció cuatro años y “en plena revolución chavista”, en 1997. Sostuvo que trabajó y formó parte de la Asociación de Dominicanos en Venezuela. “Allí me quería quedar, pero el provincial me dijo en ese momento: no, tú no puedes quedarte. Tú no te has dado cuenta que tú eres de los pocos jesuitas negros”.