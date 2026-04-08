Melba Grullón a un año del Jet Set: Bienaventurados todos los que tenemos hambre y sed de justicia

Melba Segura Grullón, presidenta de Fundación Sur Futuro, compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos donde presenta un álbum de la boda de su hija, Alexandra Grullón, al cumplirse un año de su fallecimiento ocurrido la noche del 8 de abril tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

La publicación dice: “Niña de mis ojos, por más que me digan que el tiempo no se detuvo, que ya van 365 días y noches desde que explotó en mi corazón aquel volcán de dolor”.

Melba recordó además, las fechas importantes que han transcurrido desde entonces, entre ellas el Día de las Madres, el primer aniversario de boda de Alexandra, su cumpleaños del 14 de julio, la Navidad y otras celebraciones familiares, todas marcadas por la ausencia de su hija y de “la felicidad de su querido Eduardo”.

“Pueden hasta decirme que ya le dimos una vuelta completa al Sol y volvimos al mismo lugar en el espacio… Sé que es cierto, pero es tan difícil de aceptar que en medio de esta ausencia pasó el Día de las Madres, el primer aniversario de tu boda, tu cumpleaños del 14 de julio, el aniversario de Papín, el cumpleaños de abu Petra… y también pasó la Navidad. Pero ¿cómo quieren que lo entienda?, si todo eso ha sido sin ti y sin la felicidad de tu querido Eduardo”, escribió.

También dedicó parte de su mensaje a agradecer a las personas que la han acompañado durante este proceso. “¡Gracias! por su sensibilidad compartida, por sus oraciones. Juntos hemos logrado que se cuente todo, que nos veamos los unos en los otros, sin miedo al dolor”, expresó.

La publicación termina con un llamado a la justicia y una cita bíblica. “Bienaventurados seamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia”, escribió, antes de cerrar con el versículo de Biblia: “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”.