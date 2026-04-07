“El dolor no resulta ajeno para nosotros”: Familia Espaillat a un año de la tragedia en Jet Set

Próximo a cumplirse un año de la tragedia en la discoteca Jet Set, que dejó un saldo mortal de 236 personas y más de 180 lesionados, la familia Espaillat emitió un comunicado solidarizándose con los afectados.

A través de un espacio pagado en periódicos impresos, los Espaillat expresaron que este 8 de abril se cumple un año de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente dominicana, por lo que reconocen el dolor de quienes sobreviven y enfrentan consecuencias del siniestro.

“Reconocemos el dolor de quienes sobreviven y continúan enfrentando sus consecuencias, así como el de las familias afectadas en lo más profundo de sus vidas”, cita la publicación.

Entienden que esta fecha le pertenece a quienes han vivido la tragedia en primera persona, resaltando que el dolor “no es ajeno para ellos”.

“Que la memoria de quienes partieron sea honrada con dignidad por todos. Que quienes continúan aquí encuentren fortaleza, consuelo y solidaridad colectiva”, finaliza la comunicación.

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat están acusados de incurrir en los delitos de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Hasta el momento reposan al menos 60 querellas en su contra, por el mortal desplome del techo del centro de diversión del que eran propietarios y administradores.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.