Movimiento Justicia Jet Set marcha en Haina para recordar a fallecidos en la tragedia

La protesta convocada por el Movimiento Justicia por el Jet Set para este domingo en el municipio de Haina, San Cristobal, muestra un dolor que aún persiste desde aquel 8 de abril de 2025, cuando el techo del centro nocturno se desplomó.

Familiares, amigos y conocidos de los afectados por el incidente estuvieron presentes desde la 1:00 de la tarde en la Casa Club de los Dorados de Haina con t-shirts, globos, carteles y fotos conmemorativas de los fallecidos.

Algunas pancartas y ropas de vestir contemplan frases como "Presidente, queremos que se haga justicia" y "no murieron por azar: murieron por permisos, descuidos y silencio".

La marcha pacífica partió a las desde la calle Duarte a las 2:45 de la tarde y posee como destino el mural conmemorativo que recuerda a los fallecidos en el infortunio ubicado en el sector El Distrito, en Bajos de Haina.

El derrumbe del techo de la discoteca provocó la muerte de 236 personas. Entre esas vidas se encontraban varias personas de la comunidad que se encuentra en el Sur del país.