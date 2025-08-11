Inician campamento de verano para niños afectados por la tragedia del Jet Set

Cuatro meses después de la tragedia del Jet Set que se cobró la vida de 236 personas y 189 resultaron heridas, las secuelas aún persisten en lo niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos.

Con el propósito de cuidar y velar por su salud emocional y mental el Consejo Nacional de Unidad por la Niñez (Connuiad) decidió iniciar un campamento de verano para dar seguimiento a los infantes afectados.

Acompañado de actividades lúdicas, recreativas y terapia psicológica, el campamento tendrá una duración de siete días, iniciando desde hoy lunes 11 de agosto hasta este sábado 16 y tendrá a su cuidado un total de 54 niños, niñas y adolescentes de los afectados por la catástrofe del club nocturno.

"Vamos a dedicar nuestro 100 % a que su salud mental de estos niños esté libre de la depresión, el dolor, el vacío que conlleva dejar esto" expresó Sandra Castillo, presidenta del Connuiad, al referirse al proceso de duelo que llevan estos menores de edad.

Señaló que ha sentido de cerca el dolor que estas víctimas indirectas el derrumbe cargan consigo y que con el campamento pretende consolar y guiar en su proceso de duelo con psicólogas, enfermeras y médicos.

Su jornada diaria incluirá clases de música, pintura, danza, ecología y medio ambiente, oratoria, paseos culturales, un viaje a la playa y tardes de películas.

Según explicó Castillo, este programa no cuenta con costo alguno para los participantes, permitiendo que, sin importar la condición económica del afectado, todos los infantes puedan disfrutar de estos días para el cuidado de su salud mental.

Asimismo, los niños serán becados por el Colegio Montessori Sonrisa Creativa hasta el sexto grado, para todos aquellos familiares que no puedan pagarles los estudios y, pasados los niños al sexto grado, serán trasladados a otro centro de estudio a culminar su bachillerato mediante becas.

“Este tipo de iniciativas me toca tanto el corazón, de manera personal y no solo profesional, porque realmente para nosotros es fundamental mantener este vínculo con los niños, pero sobre todo llevarlos donde ellos tienen que llegar”, respaldó Germán Agudelo, presidente del club Rotary.