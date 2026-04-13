Fatou, la gorila más vieja del mundo que vive en cautiverio, cumple 69 años

Fatou, la gorila más vieja del mundo que vive en cautiverio, celebró su 69 cumpleaños con un festín el lunes, comiendo tomates cherry, remolachas, puerros y lechuga en el zoológico de Berlín .

Pero nada de tarta de cumpleaños, porque el azúcar no es saludable para un primate anciano.

Fatou, una gorila de llanura occidental, llegó a lo que entonces era Berlín Occidental en 1959. Se cree que tenía unos dos años en ese momento, aunque se desconoce su fecha exacta de nacimiento; su cumpleaños oficial es el 13 de abril. Los gorilas pueden vivir entre 35 y 40 años en estado salvaje y más tiempo en cautiverio.

Fatou se convirtió en la residente más longeva del zoológico en 2024, tras la muerte de Ingo, el flamenco . Se creía que el ave tenía al menos 75 años y había vivido en el zoológico desde 1955.

Es probable que Fatou naciera en estado salvaje en África occidental, pero según el Libro Guinness de los Récords, un marinero francés la sacó de África y la intercambió para pagar su cuenta en un bar de Marsella, Francia. Posteriormente, un comerciante de animales francés la habría vendido al zoológico.

Actualmente, Fatou vive en un recinto propio y, debido a su avanzada edad, prefiere mantenerse alejada de los demás gorilas del zoológico. Ha perdido los dientes y padece de artritis leve y pérdida de audición.

Pero Christian Aust, el supervisor de primates del zoológico de Berlín, dijo que ella se lleva bien con los cuidadores, aunque sigue siendo un poco terca.

A sus 69 años se lo ha ganado. Alles Gute zum Geburtstag, Fatou.