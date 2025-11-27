Virus letal amenaza de extinción a guacamayo famoso por la película "Rio"

Los últimos 11 guacamayos de Spix en libertad padecen un virus letal sin cura, informaron este jueves las autoridades brasileñas, que buscan salvar a estas aves azules mundialmente famosas por la película animada "Rio".

La "ararinha-azul", una de las especies más raras del planeta, se había extinguido hace 25 años en su hábitat natural semiárido del noreste de Brasil.

Estos 11 guacamayos son los únicos que sobrevivieron en el marco de un programa de reintroducción a la naturaleza desde el cautiverio, desarrollado en los últimos años.

Todos ellos dieron ahora positivo de circovirus, una enfermedad que les daña los picos y plumas y que no afecta a humanos.

"No tiene cura y mata al ave en la mayoría de los casos", explicó la agencia de conservación brasileña ICMBio en un comunicado a la AFP.

Además de la degradación del hábitat, la demanda de coleccionistas privados contribuyó a la extinción de la especie en el pasado reciente.

En la entrañable película "Rio" (2011), un Spix criado en cautiverio en Estados Unidos vuelve a Brasil para intentar salvar a su especie.

Desde 2020, varias docenas de guacamayos en cautiverio llegaron a Brasil desde Alemania. Unos veinte ejemplares fueron liberados a la naturaleza, pero sólo 11 sobrevivieron, según el ICMBio.

Otros 21 guacamayos cautivos en un centro de cría en el estado de Bahia también dieron positivo de circovirus.

Las autoridades aún investigan el origen del brote.

Brasil multó al centro de cría Bluesky, responsable de los guacamayos infectados, con 1,8 millones de reales (unos 336,000 dólares) por no implementar protocolos bioseguros para frenar el virus.

Los inspectores encontraron comederos para aves "extremadamente sucios" y llenos de heces, además de cuidadores que manejaban a los pájaros "en chancletas, bermudas y camisetas".

Bluesky había resistido una orden de un tribunal en octubre para recapturar a los guacamayos en libertad.

El centro de cría publicó esta semana en su sitio de internet que los Spix en Sudamérica son "más resistentes" al circovirus que en otros lugares.

Varios ejemplares se recuperaron y dieron negativo, según el centro, que afirmó haber adoptado medidas sanitarias como aislar a las aves sanas y evitar el contacto entre las cautivas y silvestres.

"Ningún ave murió, todas tienen excelente capacidad de vuelo y se están alimentando bien", aseguró Bluesky.

Este centro es socio de la Asociación Alemana para la Conservación de Loros Amenazados, que controla el 75% de los guacamayos de Spix registrados en el mundo, según el ICMBio.

En 2024, Brasil puso fin a una asociación con esta entidad luego de que vendiera sin su consentimiento 26 aves a un zoológico en India.

Brasil ha planteado varias veces su preocupación ante el regulador global del comercio de vida silvestre, el CITES, sobre las lagunas que permiten la venta de guacamayos de Spix criados en cautiverio.