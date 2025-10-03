Invitan al Animal Fest 2025, primer festival dedicado a los animales

La directora de la Fundación LASO, Lorenny Solano, invitó a las familias dominicanas a participar en la primera edición del Animal Fest 2025.

Este evento se celebrará desde este viernes hasta el domingo. Su intención es crear un espacio de disfrute junto a las mascotas y a la vez promover la importancia del bienestar animal en la sociedad.

“Que se vean a los animales en la industria comercial qué son y lo que significa económicamente para que la sociedad y las empresas entiendan que las familias que tienen animalitos gastan también en ellos”, expresó.

La actividad contará con la participación de marcas que estarán lanzando productos y presentando propuestas vinculadas al cuidado y desarrollo del sector.

Además, Solano explicó que, se impulsarán iniciativas como la modificación a la ley de protección animal, las jornadas de bienestar que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional y que se aspira sean replicadas en otros municipios, así como la conformación de un consejo de abogados honoríficos desde la Procuraduría General de la República para defender a los animales.

El Ministerio de Salud Pública también tendrá presencia en el evento con jornadas de vacunación y desparasitación.