Invitan al Animal Fest 2025, primer festival dedicado a los animales

Algunos de los perros que acudieron al Animal Fest 2025

Algunos de los perros que acudieron al Animal Fest 2025

Yeilín Peña

La directora de la Fundación LASO, Lorenny Solano, invitó a las familias dominicanas a participar en la primera edición del Animal Fest 2025.

Este evento se celebrará desde este viernes hasta el domingo. Su intención es crear un espacio de disfrute junto a las mascotas y a la vez promover la importancia del bienestar animal en la sociedad.

“Que se vean a los animales en la industria comercial qué son y lo que significa económicamente para que la sociedad y las empresas entiendan que las familias que tienen animalitos gastan también en ellos”, expresó.

La actividad contará con la participación de marcas que estarán lanzando productos y presentando propuestas vinculadas al cuidado y desarrollo del sector.

Además, Solano explicó que, se impulsarán iniciativas como la modificación a la ley de protección animal, las jornadas de bienestar que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional y que se aspira sean replicadas en otros municipios, así como la conformación de un consejo de abogados honoríficos desde la Procuraduría General de la República para defender a los animales.

El Ministerio de Salud Pública también tendrá presencia en el evento con jornadas de vacunación y desparasitación.

