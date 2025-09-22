Zoo de Francia devuelve a China un panda enfermo y su pareja

Una popular pareja de pandas de un zoológico de Francia regresará a China en noviembre después de que a la hembra le diagnosticarán insuficiencia renal, indicó este lunes el director del parque a AFP.

Huan Huan y Yuan Zi llegaron al zoológico de Beauval, en el centro de Francia, en 2012 como parte del programa de "diplomacia del panda" de China, que envía estos mamíferos blancos y negros por todo el mundo.

Los pandas, ambos de 17 años, debían permanecer en Francia hasta enero de 2027, pero regresarán a un santuario de Chengdu "en consulta con las autoridades chinas", dijo el director del zoológico, Rodolphe Delord.

"La hembra tiene insuficiencia renal, una enfermedad crónica común en carnívoros envejecidos. Por lo tanto, preferimos transportarla a China antes de que su condición empeore", dijo a la AFP.

El regreso está previsto en noviembre de 2025 "para que puedan vivir su jubilación en paz", añadió Delord.

Huan Huan y Yuan Zi tuvieron tres crías mientras estaban en Francia --una primicia para el país-- y se convirtieron en estrellas en el zoológico de Beauval, en Saint-Aignan-sur-Cher.

El alcalde, Yuan Meng, dejó Francia en 2024, mientras que las gemelas nacidas en 2021 continuarán en el zoológico para "concienciar" sobre "la necesidad de proteger esta especie emblemática", explicó el director.

El panda gigante pasó el año pasado de estar "en peligro" a "vulnerable" en la lista global de especies en riesgo de extinción.

Delord dijo que esperaba extender la asociación del zoológico con China más allá de 2027. "Y tal vez traer más pandas en el futuro", agregó.

El Zoológico de Beauval recibió a unos dos millones de visitantes en 2023, generando ingresos de alrededor de 113 millones de euros (133 millones de dólares).