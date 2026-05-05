Met Gala 2026: Bad Bunny vuelve a vestir de la firma española Zara

Los diseños con acento español lucieron en la alfombra roja de la Met Gala, celebrada esta noche en Nueva York, de la mano del cantante Bad Bunny y del actor Luke Evans, que vistieron creaciones de Zara y Palomo Spain, respectivamente.

Como ya había hecho en la Super Bowl, el cantante puertorriqueño volvió a confiar en la marca Zara, del gigante textil español Inditex, para una reunión que este año se celebró con el lema ‘La moda es arte’.

En esta ocasión, el artista hispano llevó un traje negro con blusa de gran lazada en el cuello. Lo acompañó con un trabajado maquillaje que le daba aspecto de anciano, reflejando su yo del futuro.

La misma firma española fue también protagonista con la aparición de su presidenta, Marta Ortega, con su marido, Carlos Torretta, luciendo un diseño de John Galliano, con el que Zara ha firmado un acuerdo de colaboración de dos años.

También la cantante y compositora estadounidense Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, lució un diseño de Galliano para Zara: un vestido azul medianoche con una falda de amplio vuelo, acompañada de una chaqueta de terciopelo.

Palomo Spain

Además, Palomo Spain protagonizó, al más puro estilo Village People, el conjunto del cantante y actor británico Luke Evans. Un diseño en color burdeos y tachuelas, con un significativo corte en los glúteos, seña de identidad del modisto.

El estilismo se completa con guantes de cuero, una corbata a juego, un cinturón completamente tachonado y una correa cruzada. Debajo, una camisa de gasa de seda transparente introduce contraste y ligereza a una silueta por lo demás estructurada.

Además, pantalón, botas y cazadora, acompañados de una gorra clásica queer, reinterpretada y realizada completamente a mano por Vivas Carrión, según un comunicado de la marca española de sombreros.

El elemento innovador clave de la propuesta fue la versión de pantalones y chaqueta de Alejandro Palomo, así como la elección cromática: el tradicional negro fue sustituido por un sofisticado tono burdeos.

A la gala asistieron cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.