Yailin ‘La más viral’ pone sus abogados al servicio de los familiares de chofer del camión de basura

La exponente urbana Yailin ‘La más viral’ acudió a sus redes sociales para contactar a los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de desechos sólidos que falleció tras ser apuñalado por un grupo de motoristas en Santiago.

A través de su canal de difusión en Instagram, la intérprete de “Mal de amor” lamentó la situación y advirtió que ayudará para que se haga justicia por el caso.

“Necesito el Instagram de la hija de esa persona para ponerle mis abogados, porque eso no se puede quedar así”, escribió inicialmente la cantante.

Asimismo, rechazó el hecho: “La vida es un regalo que solo Dios puede dar. Nadie en este mundo tiene derecho a quitársela a nadie. Valorar, respetar y cuidar la vida es lo más grande que podemos hacer como seres humanos”.

Minutos más tarde, la hija del hoy occiso reveló públicamente el mensaje que Yailin le envió en privado.

“No hay palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande… perder a tu padre de esa manera deja un vacío inmenso. Pero quiero que sepas que no estás sola, tienes fuerza aunque no la sientas. Esto no se va a quedar así, voy a poner mis abogados para ayudarte y buscar justicia. Tu dolor importa, y su vida también”, afirmó.