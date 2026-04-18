Amenazzy incursiona en el afrobeat con su sencillo "Una vibra"

El artista urbano Amenazzy presenta hoy su nuevo sencillo “Una vibra”, disponible en todas las plataformas digitales junto a su video musical oficial, grabado en la República Dominicana.

La canción producida por DJ Maff, Hake y Lord Tiago combina elementos de pop con ritmos de afrobeat en una propuesta fresca y melódica que destaca por su coro pegajoso. En el tema, el intérprete narra la historia de una mujer que vive su vida con libertad y seguridad, disfrutando su soltería y aprovechando cada momento con una actitud positiva.

Con una energía fresca y bailable, “Una Vibra” se presenta como un tema de temporada, alineado con el ambiente de primavera y verano. La canción conecta con mujeres que celebran su independencia y disfrutan vivir el presente sin ataduras.

El lanzamiento también marca un nuevo adelanto de Sonido de Bandido, el próximo álbum de Amenazzy, cuyo estreno está previsto para el segundo trimestre de 2026. Con este proyecto, el artista continúa explorando nuevas fusiones dentro de la música urbana latina.

El video musical de “Una Vibra”, disponible desde hoy, complementa la propuesta del sencillo con una narrativa visual grabada en distintas locaciones de la República Dominicana, reforzando el concepto de libertad, disfrute y confianza que transmite la canción.