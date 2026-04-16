El artista Yovngchimi es sentenciado a cumplir 20 meses de prisión federal

Luego de pasar 15 meses bajo custodia el trapero Yovngchimi, identificado legalmente como Ángel Javier Avilés Monzón, fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión federal por la jueza María Antogiorgi Jordán durante una audiencia en el Tribunal federal en Distrito Hato Rey.

Asimismo, el artista recibió también tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000. Cabe destacar que el cantante obtuvo dos meses más de los solicitados por la Fiscalía General y la defensa, puesto que, estos habían pedido una sentencia de 18 meses.

El cantante, aceptó la responsabilidad de posesión de arma de fuego alterada de manera ilegal tras un acuerdo con el Ministerio Público llevado a cabo en febrero pasado, donde aceptaría la culpabilidad de una de las tres acusaciones en su contra.

Los cargos que enfrenta el artista son: dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar en automático y un tercer cargo por conspiración para traficar armas de fuego.

Antes de la condena, Yovngchimi se disculpó con su familia, amigos y equipo de tabajo: “Primera que nada, quiero pedirle disculpa a mi familia y a mis amistades y a mi equipo de trabajo por decepcionarlos y hacerlos pasar este proceso. Para mí, mi familia, mi equipo y mi carrera son lo más importante. Ellos también fueron afectados por mis errores”.

Afirmando que este proceso lo ha hecho valorar las cosas, madurar y crecer mentalmente, pero sobretodo lo ha llevado a aprender de sus errores. Indicó además que entendía las consecuencias de sus actos y las aceptaba con la cabeza en alto.

De igual manera, prometió que buscará no desilusionar a nadie después de este percance. Saam Zangenech, representante legal del cantante, informó que después de cumplir su condena Avilés Monzón tiene derecho a una “casa media” donde se le permite salir a trabajar o compartir con su familia.

El abogado, solicitó una reubicación a Nueva York y Nueva Jersey para el cumplimiento de la casa media, ya que en esos estados el artista espera poder trabajar con el sello discográfico “Roc Nation”.

En la sala de audiencias se encontraban los padres del artista, personal de su disquera, amistades hermanos y su hija. Al Youngchimi ver a la menor mostró una gran sonrisa.

Arresto del artista urbano

El artista urbano puertorriqueño fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por poseer armas modificadas para disparar de manera autónoma. Desde ese momento, ha solicitado libertad bajo fianza en varias ocasiones siendo todas denegadas.

De acuerdo con documentos judiciales, el cantante poseía las armas entre el 4 de junio de 2023 y 25 de agosto de 2024. Los documentos detallan que Monzón poseía una ametralladora para disparar automáticamente más de un tiro sin necesidad de recargar manualmente, con una sola acción del gatillo.

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