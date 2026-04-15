La Perversa presenta su primer álbum: “Scorpion”

La cantante dominicana La Perversa presentó “Scorpion”, su nuevo álbum que se estrena el próximo 15 de abril, en una sesión privada de escucha realizada en las oficinas de Spotify en Miami junto al equipo editorial de la plataforma.

Durante la sesión, La Perversa tuvo la oportunidad de compartir el trasfondo creativo del álbum, explicar los códigos culturales presentes en sus letras y presentar su evolución dentro de la música urbana.

Con Scorpion, La Perversa inicia una nueva etapa artística que funciona como antesala a su próximo proyecto enfocado completamente en dembow dominicano, reforzando su identidad mientras amplía su alcance hacia nuevas audiencias.