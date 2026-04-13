Jowell y Randy lanzan “Bien guillao en Japón” tras presentarse en Tokio junto a Bad Bunny

El reconocido dúo de reggaetón Jowell & Randy presenta su nuevo sencillo y video musical, “Bien guillao en Japón”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en su trayectoria, reafirmando su capacidad de evolucionar sin perder la esencia que los ha convertido en referentes del género urbano.

“Bien guillao en Japón” es un tema que combina el ADN clásico del reggaetón con sonidos modernos del perreo global, logrando una propuesta fresca, energética y altamente contagiosa. Con este sencillo, Jowell & Randy continúan conectando con nuevas audiencias alrededor del mundo, llevando su característico estilo a escenarios internacionales.

El lanzamiento surge tras su participación en el Billions Club Live en Tokyo, Japón, un show especial de Bad Bunny que reunió a fanáticos en una experiencia única. En este escenario, Jowell & Randy fueron invitados especiales del artista, formando parte de un momento de alto impacto que encendió al público y reafirmó la presencia global del movimiento urbano latino.

Con este lanzamiento, Jowell & Randy consolidan su posición como pioneros del reggaetón, demostrando su capacidad de innovar dentro de una industria en constante evolución.

Hoy, su impacto en la música urbana trasciende generaciones, inspirando a nuevos artistas y expandiendo el alcance del género a nivel global con un estilo que se mantiene auténtico a lo largo del tiempo. A lo largo de su trayectoria, han demostrado que la consistencia, la pasión y la autenticidad son claves para perdurar en la industria. Con cada lanzamiento, reafirman su compromiso con sus seguidores, dejando claro que su historia aún se sigue escribiendo.

“Bien guillao en Japón” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.