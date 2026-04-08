Shadow Blow queda varado en medio de la lluvia y hace llamado a su aseguradora de vehículos

El artista urbano Shadow Blow quedó varado en el medio de la lluvia que afecta varias zonas del país desde este martes.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el cantante de “Zaza” hizo un llamado a su aseguradora de vehículos, a la cual habría pagado 34 mil pesos de mensualidad.

“Tranquilos, no lleguen, no lleguen nunca, la guagua está toda desbaratada, chocó con todos los palos de luz, con todos los policías acotados”, reveló Shadow.

“Déjenme morir aquí, Mapfre”, dijo el exponente urbano mientras mostraba el agua dentro de su vehículo.