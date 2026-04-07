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Offset se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo cerca de un casino en Florida

Un representante del cantante informó a TMZ que Offset está "bien" y "actualmente está en el hospital recibiendo atención médica".

Offset.

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Listín DiarioSanto Domingo, RD

El rapero estadounidense Offset recibió un disparo cuando se encontraba cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Un representante del cantante informó a TMZ que Offset está "bien" y "actualmente está en el hospital recibiendo atención médica".

Según la policía de Seminole, dos personas fueron detenidas por el hecho, mientras el caso está en investigación. 

Se recuerda que Takeoff, quien fue compañero de Offset en la banda Migos, murió al ser impactado por una bala en noviembre de 2022.

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