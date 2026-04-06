Tekashi habla tras salir de prisión: espera un hijo y niega apoyo a la dictadura por conocer a Maduro

El rapero Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 69, decidió ofrecer una entrevista al programa "Hoy Día", de Telemundo, tras su salida de prisión este fin de semana.

Durante la conversación con el elenco del programa de televisión matutino, el cantante estadounidense de origen mexicano reveló que espera un hijo con una mujer a quien ve como su futura esposa.

Según Complex, 6ix9ine tiene tres hijos con tres mujeres diferentes.

En 2021, el exponente urbano fue acusado de haber abandonado a sus hijos negándose a cumplir con la manuntención de ellos.

En su aparición en la cadena, el artista negó que esté apoyando la dictadura por sus declaraciones sobre su relación con Nicolás Maduro, a quien pudo conocer en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn).

"Yo oí a los venezolanos diciendo que yo era un asqueroso, que cómo yo pudo apoyar a un dictador... yo no sé si me ven cara de político, como que yo soy Marcos Rubio, yo soy un artista, yo soy americano, yo no soy político", afirmó Tekashi.

Contó que compartía habitación con el presidente de Venezuela y otros 13 hombres.