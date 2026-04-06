Mujer acusa al exponente urbano Ronny GTA de daños y robo en una villa en Azua

Una mujer acusó al exponente urbano Ronny Javier Herrera, mejor conocido como Ronny GTA, de dañar una villa en Azua.

La arrendadora de la propiedad, Juana Abreú Casado, contó ante las cámaras de CDN que le advirtió en varias oportunidades al cantante sobre el comportamiento de sus acompañantes durante su estadía. Asimismo, afirmó que las personas cargaron con un microondas y un televisor y ha recibido amenazas de muerte, por lo que este lunes acudió hacia a las autoridades para emprender acciones legales.

"Se dirigió a mí Joan para que le rente la villa Sol Caribe, ellos llegan el jueves a la 1 de la madrugada, por el momento las cosas marchaban en un poco de calma, pero cuando yo vi el tipo de personas que nosotros como villa no estamos acostumbrados a recibir, le hice una sujeción a la persona que me los llevó, pero al otro día ellos siguieron en su huelga y en par de ocasiones les dije: 'Bájenle un poco porque por aquí son villas privada y las personas que vienen son todas familias', siguieron, en la tarde degeneró un poco y ya en la noche hubo agresión, hubo robo", narró.

"Me dijeron que no me rompían a mí porque era una señora", agregó Abreú Casado, quien dijo que Ronny GTA también habría pedido a su equipo que destruyan el lugar con una mandarria y rompieran "todo lo que pudieran romper".

Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado al respecto.