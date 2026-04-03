Tokischa causa polémica al posar semidesnuda en una iglesia en España

La rapera Tokischa volvió a causar polémica por posar semidesnuda en una iglesia de San Sebastián, en España.

La intérprete de “Linda” publicó varias fotografías donde aparece con una tanga y en topless mientras cubre sus senos con sus manos frente a una imagen de Jesucristo.

En la publicación, la cantante explicó su relación con Dios y afirmó que las fotos pertenecen a un cortometraje que está grabando.

"Grabamos parte del cortometraje 'No margine' dirigida por @karimcoppola en una iglesia en San Sebastian, España. Fue una experiencia única, una historia con tanta vulnerabilidad y significado, espero que la disfruten", escribió.

"Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mi misma, es amor, puro, incondicional, si nos hizo a su imagen y semejanza es porque nos hizo creadores", añadió.

"Nunca entiendo el dicho 'Dios ven pronto' a mi entender Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños, en la mirada de los ancianos, en el corazón de las madres, y en mi lugar favorito; la naturaleza, pero ustedes creen que solo está en la iglesia", concluyó.

Se recuerda que Tokischa tuvo un comportamiento similar en el país.

En 2021, la Fiscalía de La Vega dictaminó que la artista urbana no podría visitar ese municipio durante un año tras el alcalde Kelvin Cruz someter una querella en su contra por posar “muy sensual” en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia.