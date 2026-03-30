Bubu Records busca posicionar intérpretes urbanos dominicanos en Nueva York y otros mercados

Elizabeth Romero, ceo de la compañía Bubu Records, trabaja para posicionar en la urbe neuyorkina y otros mercados la música urbana y a los intérpretes dominicanos de este género.

Romero, nacida en República Dominicana, pero radicada en Estados Unidos, informó que tiene en su catálogo a Young Gatillo, F100,Yeiti Snow, Queen Acord, Ramón Torrez, la Dinamita RD, Si7e, Jey Fabian, entre otros.

La productora dice tener como objetivo la promoción de la música y la cultura dominicana y llevarla al más alto nivel.

Young Gatillo (u nombre real es José Rafael González) es una de las promesas de la música urbana dominicana.

F100 se destaca en los géneros de rap y dembow, mientras Yeiti Snow ha estado trabajando en varios proyectos musicales y audiovisuales para consolidar su carrera en la escena urbana.

La Dinamita RD es otra de las figuras en ascenso con temas como "Desde chamaquito" y Fabian es un exponente enfocado principalmente en el rap dominicano y el dembow, caracterizado por letras que relatan vivencias de la calle y situaciones personales. reguetón.