Musicólogo The Libro renovado, estrena álbum “El jaguar”

El artista urbano Musicólogo The Libro (Ygnacio Alberto Santiago) estrena “El jaguar”, su más reciente álbum de estudio. Este proyecto llega este viernes 27 de marzo de 2026 a través de Punto Music Group y Aparataje Music Group.

"El Jaguar" representa una experiencia única que fusiona la esencia del reggae jamaiquino con la vibrante energía del ritmo latino, explicaron sus promotores.

El álbum nace del viaje inspirador que realizó Musicólogo The Libro a Jamaica, donde se sumergió en la rica tradición musical de la isla para crear un proyecto que hoy refleja esa inmersión cultural profunda.

El disco contiene 7 tracks producidos que cuentan con tres colaboraciones estratégicas con artistas de renombre: “Musicólogo THE Libro” (feat. Secreto “El Famoso Biberón”), “Una mala como tú”, “Noche de cerveza” (feat. Little Homie), “Epa”, “Raro”, “Códigos” (feat. Divino), y “El que sabe, sabe”.

La producción musical ha sido realizada por productores que incluyen a Javish Moisés Rodríguez, Andy Espinosa, Claudio Ortiz, Alberto Nicolas Aponte Castillo (Nico Clínico), Eduarny Morales La Paix (Boobassking) y Melony Nathalie Redondo (Melymel), entre otros, garantizando un sonido de calidad internacional.

Un pilar del género urbano dominicano

Musicólogo The Libro es un referente de la música urbana y reggaetón dominicano. Reconocido como uno de los pilares del género en República Dominicana, su trayectoria ha estado marcada por colaboraciones con artistas relevantes de la escena urbana caribeña, incluyendo a Nicky Jam, Mozart La Para, Shelow Shaq, Sensato del Patio y otros exponentes del género.

Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ha consolidado una carrera cimentada en la dedicación, la innovación sonora y su autenticidad ante el público.

“Estamos entusiasmados en lanzar este álbum y entendemos que va a ser del agrado de todo el público”, afirmó Vladimir Muñoz, mánager de Musicólogo The Libro y CEO de Punto Music Group

De su lado, Jairo Bautista, CEO de Aparataje Music Group y Aparataje Distribution, dijo: “Estamos encantados con Musicólogo The Libro, ya que tenemos varios años trabajando juntos. En este álbum hay una mezcla de música muy buena y excelentes productores. Esperamos que sea un éxito, igual que todos los demás lanzamientos que hemos realizado de este artista en el pasado”.