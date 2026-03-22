Jezzy el Chef: “la música me cambió la vida”

Jessy Leonardo Lorenzo Rodríguez inicia esta entrevista manifestando su orgullo por ser de Villas Agrícolas e hijo de Fifi. Su nombre de pila quizás solo sea conocido por sus allegados y sus fanáticos más fieles, pero en el mundo urbano se habla de “Jezzy, el chef de los versos”.

Este cantante de 24 años fue bautizado así por un amigo porque siempre está componiendo, o sea, cocinando los versos de sus próximas canciones. Ya sea caminando, dándose un baño o comiendo, él lleva “la vida del escritor que siempre está encendida”.

“Mi vida es una composición”, dice con certeza. Aunque no tiene un lugar específico para plasmar sus ideas, su celular se ha convertido en el espacio ideal cuando la creatividad irrumpe.

Nunca soñó con ser dembowsero, pero la música lo atrajo. “Me dejé llevar por el ritmo”, dice. Y hoy en día fluye a su estilo, “sin respetar reglas” en el mundo artístico.

Sus primeras visitas a estudios de grabación eran por entretenimiento, iba a solo disfrutar de su pasión, una que le cambió la vida y se ha convertido además en su sustento. Es por eso que considera difícil que llegue un momento en que la música no le represente mientras respire, porque “la música me cambió la vida”.

Jezzy se define como “un artista general”, pero el dembow es el género que le ha conferido popularidad y es el que ha estado monetizando.

La vida en backstage

Por meses, su canción “Qué Sensación” estuvo liderando los charts o tablas de música en República Dominicana. Esa popularidad hizo que el pasado 18 de marzo la interpretara en la 41 edición de Premios Soberano en el Teatro Nacional.

Lo que empezó como un desahogo, “quería llevarle flores y se lo dije con una canción”, terminó con una colaboración con Arcángel que hace algunas semanas se posicionaba en el puesto 18 del Latin Rhythm Airplay de Billboard. Pero después del éxito, “la vida se pone más rápida” y llena de compromisos.

“Es un esfuerzo, pero no es fácil; eso es dar en modo robot, sin descanso”, expresa tras reflexionar sobre la vida después de la pegada. Aunque Jezzy dice gozar de los frutos de su esfuerzo, trata de no apegarse al éxito y de mantener siempre los pies sobre la tierra.

Asimismo, otro de los puntos que considera fundamentales es la inteligencia emocional y la salud mental. Independientemente de la carrera artística, “no puede haber fallos ahí”. Incluso, define la felicidad como ese cuidar la salud mental, estar conscientes de lo que pasa en nuestras mentes.

Trabajo y fe, a estos dos atribuye su éxito. Pero, además del equipo de profesionales que le acompaña, las plataformas digitales actuales también han sido un aliado en la difusión de sus producciones musicales, las cuales están inspiradas en lo que vive y ve en el barrio.

Inspiración

“El mayor tiempo de mi vida lo he pasado en Villas Agrícolas y en todas mis composiciones hablo de todas las cosas que pasan en Villas Agrícolas”, un sector que Jezzy define como “el fallo”.

“Te hablo de la alegría, te hablo de la tristeza, te hablo de cómo se busca el dinero, te hablo de cómo echamos para adelante”, enumera mientras describe sus líricas y agrega: “somos los guerreros, porque venimos sin recursos y siempre nos destacamos; eso yo represento, la gente de barrio”.

Para Jezzy, el dembow es la parte alegre de República Dominicana, la alegría en medio de tanta turbulencia, la esperanza del barrio. Sabe de primera mano lo que se vive en el llamado “bajo mundo”.

“Yo creo que el dembow es como esa esperanza del barrio, la alegría en medio de tanta turbulencia” Jezzy el Chef Cantante

Una de las características de su música es que está tratando de exportar la jerga dominicana.

“Que ellos (los extranjeros) puedan entender con la misma vibra que nosotros lo entendemos”, expone, pero haciendo énfasis en nunca dejar de perder la identidad del barrio.

“En alguna parte de la canción, yo te tengo que mencionar algo del barrio”, puntualiza.

Pese a su éxito, él no olvida a ninguno de los nombres de quienes le brindaron sus primeras oportunidades y está enfocado en continuar trabajando para mantener lo construido hasta ahora.