De influencer a cantante urbano: Yiyiiblon lanza “Bellaqueo”

El joven artista Yiyiiblon se unió recientemente a Andrews 27 y a Xzionthtranks para su nuevo tema: “Bellaqueo”, que se encuentra disponible en todas los canales de difusión musical como YouTube, Spotify y Apple Music.

El sencillo fue lanzado antes de la gira de medios que el exponente urbano está por emprender en el país.

El cantante, cuyo nombre real es José Rafael Bravo López, utilizó las redes sociales, donde se dio a conocer como influencer, de trampolín para incursionar en la música e iniciar a construir una carrera artística, lo cual siempre soñó y gracias a las plataformas digitales está logrando.

“Eso (las redes sociales) es lo que está funcionando ahora mismo para los jóvenes que están queremos ser aristas”, expresó.

Actualmente, se encuentra en Colombia grabando su próxima canción, en colaboración con Carlos Trvp.