Maluma celebra el arte colombiano con "Botero", junto a Arcángel y NTG

Maluma continúa marcando el pulso de la música latina con el estreno de “Botero”, su más reciente sencillo junto a Arcángel y NTG, una potente unión musical que mezcla de rap y hip hop, con una profunda inspiración en el legado del maestro y pintor colombiano Fernando Botero.

El lanzamiento llega en un momento de gran protagonismo para Maluma. Recientemente, fue una de las figuras centrales de Premios Lo Nuestro, donde resultó ganador y protagonizó uno de los instantes más memorables de la noche. Además, el cantante ya había comenzado a adelantar detalles de su próximo álbum con dos entregas significativas: “1+1” junto a Kany García, un tema que evidenció su faceta más sensible, y “Con el corazón”, un emotivo tributo póstumo al recordado intérprete colombiano Yeison Jiménez, grabado juntos en Medellín.

Ahora, con “Botero”, Maluma profundiza en una etapa creativa conceptual, enfocada en volver a sus raíces, reconectar con su ciudad y proyectar la cultura colombiana en el panorama musical global. El sencillo también marca su regreso a un sonido que jugó un papel clave en sus inicios dentro del movimiento urbano, y lo retoma con una mirada más madura y una narrativa profundamente conectada con su historia.

El tema toma su nombre del icónico maestro, pintor y escultor Fernando Botero, no solo como guiño cultural, sino también como metáfora de identidad, volumen y presencia. Así como el creador antioqueño revolucionó el arte con una estética única reconocida en todo el mundo, Maluma, Arcángel y NTG celebran el trayecto desde sus comienzos humildes hasta la construcción de una vida soñada.

"Con el afecto y la admiración que tengo por Juan Luis, quiero manifestarle en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento. Muchas gracias Juan Luis, y mucha suerte con este nuevo y fundamental aporte a la música colombiana", dijo Fernando Botero, hijo del legendario artista.

La participación de Arcángel aporta un peso especial al lanzamiento. Considerado una de las voces más influyentes del movimiento urbano, el artista puertorriqueño celebra dos décadas de trayectoria, consolidándose como uno de los referentes que ayudaron a definir el sonido del trap y el reggaetón en el mundo.

“Botero” se plantea como un canto a la superación y a la lealtad. La historia que narra explora el amor que florece en medio del hustle, que los intérpretes describen como un “amor de bandidos”: vínculos que resisten el proceso, el sacrificio y la ambición.

El videoclip, dirigido por Stillz y rodado en el Museo de Antioquia en Medellín, es una propuesta audiovisual conceptual en la que Maluma, Arcángel y NTG encarnan a trabajadores del museo que compiten por convertirse en el “Empleado del Mes”, una metáfora del esfuerzo permanente, la disciplina y el deseo de destacar en lo que se hace.

Con “Botero”, Maluma reafirma su capacidad de entrelazar el orgullo cultural colombiano con el lenguaje universal de la música urbana, consolidando una nueva fase creativa en la que Medellín, su historia y su esencia vuelven a situarse en el centro de su narrativa artística.