Numenosis: El gallo criollo que se llevó un importante lugar en la Red Bull Centroamérica

Abdul Djalo Encarnación, artísticamente conocido como Numenosis, es una de las exponencias del freestyle dominicano que más ha dado de que hablar en la última semana. El joven freestyler fue representante del país en el desarrollo de uno de los eventos de mayor relevancia en el mundo del rap, la Red Bull Centroamérica 2026.

Aunque quizás muchos puedan creer que es una cara nueva en este arte, las participaciones de Numenosis han ido marcando historia desde el 2020 donde participó en su primera competencia en lo que se conoce como “La Plaza”, espacio que reúne distintos freestylers del país en competencia por ser el mejor en la improvisación.

¿Qué significa Numenosis?

Numenosis es una palabra compuesta, Abdul explica que “Nume” significa inspiración y el sufijo “osis’ hace alusión a enfermedades, así que realizó un juego de palabras con la idea de la enfermedad de la inspiración.

Numenosis llega a la Red Bull luego de siete años apostando por un sueño que parecía complicado de alcanzar, años donde las dudas invadían su mente. “siete años intentando fue una locura. Siete años de enviar videos, de que me digan que no, de que okay me preparo mejor para el año que viene. Había mucha duda, era como okay, realmente yo soy tan bueno como dicen o solamente soy bueno a nivel local, quizás a nivel internacional no soy tan bueno”, expresó al recordar el proceso de aplicar al evento.

Sin embargo, el joven rapero lleva arraigado a su ser la confianza en que el tiempo de Dios es perfecto y todo llegaría cuando genuinamente estuviera listo para el reto. “Hubo un año que me eligieron pero era menor, entonces era como Dios quizás preparándome para cuando esté listo para hacerlo”.

El recibir la noticia de ser el representante de República Dominicana, el año en que el país sería anfitrión de este evento internacional, fue “demasiado impactante”.

“Y paso… simplemente pasó en el momento en el quizás estaba más listo y aproveché la oportunidad gracias a Dios. Pero era un proceso. Durante siete años se repetían muchos sueños, muchas veces ganando la Red Bull, muchas veces perdiendo la Red Bull, soñándome e idealizándolo. Entonces, fue demasiado impactante para mí. Cuando sacan mi nombre fue como okay, un peso menos, ahora tenemos que resolver en Red Bull”

La preparación

La noticia de que sería representante en la Red Bull Centroamérica llegó un 30 de abril de 2025, y es ahí cuando empezó un proceso de preparación que no solo era mental, sino también físico.

Entrenar para el evento se convirtió en parte de su diario. Numenosis acudió a ayuda profesional, estuvo con la escuela argentina de rap Infranich con quienes destaca fue fácil trabajar en conjunto.

Asimismo, trabajó de la mano de un psicólogo y empezó practicar deporte para mejorar el cardio y así trabajar la respiración con el fin de evitar quedarse sin aire en las competiciones.

A lo largo de la conversación con Numenosis, hay algo que es evidente, y es que no le tiene miedo a fallar. Reconoce que el haberse expuesto a escenarios locales y haber recibido no solo los buenos resultados sino los malos también, ha sido definitorio en el desarrollo de su persona.

“Empecé a cuidar mi círculo más y a meditar más para poder estar un poquito más presente en momentos importantes y poder manejar la presión y ya lo otro fue ir a los eventos a fallar porque era el único escenario de presión o simulación de presión más cercano a Red Bull que tenía. Entonces era como de qué iba el domingo a competir, perdía por X el otro domingo no podía perder por eso y se empezó a notar a lo largo del año y cerré muy bien en el año realmente”.

Tener un círculo de apoyo dentro y fuera del freestyle fue definitorio en su crecimiento y lo describe como “lo mejor de los dos mundos”.

Dentro de un grupo llamado el “Linaje”, compuesto por freestylers como: Dilema, Adonys, Moisés, Rayden, Green y Pope Benz, tenían un trato que buscaba prepararlo mentalmente, mientras que su otro grupo llevó un sistema más analítico y aterrizado.

“Tenía de todo en mi círculo, los miembros del Linaje eran como me maltrataban para yo sacar mi mejor versión o sea era como era básicamente un entrenamiento mental, militar. entonces después, con mi otro círculo era más un poquito de ver más suave la cosa como de que vamos a llevar un poquito más suave vamos a ver las probabilidades reales y analizamos entonces fue mezclar lo mejor de los dos mundos realmente”.

Red Bull Centroamérica

La Red Bull Batalla Centroamérica reunió a cientos de personas que buscaban disfrutar del talento de 16 representantes de distintos países como: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y el país anfitrión, República Dominicana.

Para Numenosis, los momentos previos a la competencia no fueron sinónimos de nerviosismos, pues se encontraba en paz consigo; no obstante, en el ambiente entre los competidores se empezaba a sentir la tensión.

“hablaba con los muchachos y ya se sentía un ambiente como de tensión competitiva pero relax y me acuerdo que teníamos que salir a las 4:45 hacia el venue y la última imagen que tengo es mía dándole una vuelta a la manzana del hotel hablando conmigo, como mentalizándome de que ok, es tu primera o sea tú lo que tienes que hacer es dar tu nivel y hablándome, hablándome mucho y ya cuando me alisto para irme me notaba de lo más tranquilo del evento y más para ser debutante”.

Durante las llaves, momento clave para determinar el orden de las batallas, el nombre del representante del país fue el último en salir, lo que generó nervios en el público debido a la imposibilidad del freestyler de escoger con quien batallar; no obstante, Numenosis narra que eso no lo hizo perder su tranquilidad.

“No perdí la tranquilidad en ningún momento y eso para mí fue clave porque no voy a decir que no sentía nervios, porque si sentía nervios, pero no sentía ansiedad”, dijo Nume.

La competencia no solo significó cumplir un sueño, sino que también fue el escenario donde descubrió un lado diferente de sí mismo que nunca había experimentado.

“Mi estilo es muy agresivo y muy confrontativo entonces no doy mucho espacio a reírme cosa que en esta Red Bull fue totalmente diferente porque sacó un lado jocoso que yo sabía que lo tenía pero no me daba el espacio para permitirme hacerlo y fue mágico”.

Mientras se encontraba en medio de una de las batalla fue cuando obtuvo ese golpe de realidad de que había llegado a lo que antes era solo una meta lejana. “Hubo un momento realmente en mi batalla contra Aldahir que digo ¿dónde estoy? porque veía los focos veía la temática y veía las pantallas y no me lo creía que estaba en una Red Bull y el hecho de no creérmelo fue lo que me dijo o sea no lo pienses más y sigue matando”

De la misma forma, a raíz de la batalla contra Aldahir, surge lo que fanáticos han bautizado como el “numeneo” y es que anteriormente, no se había visto una faceta de baile en las presentaciones de nuestro representante.

“fue muy mágico porque yo no sabía lo que iba a hacer, entonces, hasta el momento en que me veo meneando la cadera y digo por aquí es, reggaetón, baile, show y ahí le hago el "numeneo" y es como de que se cae el venue y digo yo, ya. Imagínate cuando ya me quito la presión de que sé que no voy a perder esa batalla por más errores que yo cometa entonces fue como de que me liberé y empecé a jugar y realmente después fue épico”.

Ganador del tercer lugar

Posteriormente, Numenosis gana el tercer lugar de la Red Bull Batalla Centroamérica y queda clasificado directamente para competir en la edición 2027. Su participación no ha pasado desapercibida ante los ojos internacionales quienes visualizan al local como representante en la Freestyle Master Series (FMS).

“verme en ese escenario con la tricolor en el pecho ha sido lo mejor que me ha pasado. Me sentía como un pelotero en el clásico mundial. Me daba mucha risa y ternura de que cuando ganó el tercer puesto se me ve en la cara lo inconsciente que yo estoy. Yo tenía lejos todo el impacto que había generado, me sentía como en un reality show”, afirmó.

El gallo criollo, como fue bautizado, afirma que cumplió un primer paso para su sueño, busca seguir representando a República Dominicana y, por consiguiente, poder entrar a la élite del freestyle profesional.