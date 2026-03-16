Chimbala y La Más Doll convierten el chisme en “Te gusta”, una fusión de dembow, funk y guaracha

El referente del dembow dominicano Chimbala une fuerzas con la joven exponente La Más Doll para presentar “Te gusta mi marido”, un sencillo que combina dembow, funk brasileño y guaracha en una propuesta que promete dominar discotecas, redes sociales y playlists urbanas.

Reconocido como una de las figuras más influyentes del género, Chimbala ha construido una carrera basada en hits virales y una energía escénica que lo mantiene como uno de los artistas más consistentes del movimiento urbano dominicano. Su capacidad de reinventar el sonido del dembow sin perder su esencia lo ha convertido en un referente tanto en las calles como en las plataformas digitales.

En esta ocasión se une a La Más Doll, rapera dominicana que ha ganado notoriedad dentro de la escena urbana tras su participación en el remix de “Te la parto” junto a Yailin La Más Viral, además de sencillos como “Tú no tiene coco” y “Tira puya”.

“Te gusta mi marido” destaca por su ritmo contagioso y una letra cargada de humor y picardía caribeña que gira alrededor de una insinuación divertida: alguien parece estar demasiado interesado en el marido de otra. Esta narrativa, sumada al ritmo explosivo del track, ha comenzado a generar conversación en redes sociales.

Un fragmento del sencillo ya circula en TikTok, donde usuarios han empezado a recrear el hook del tema en videos de lip sync, impulsando un trend orgánico que promete amplificar el alcance del lanzamiento.