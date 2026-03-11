Muere Zalek, reconocido cantante y promesa de la música urbana, tras accidente de moto en Medellín

Hay luto en la industria musical colombiana tras confirmarse la muerte de Zalek, un reconocido artista urbano en la costa colombiana. El cantante barranquillero, de apenas 30 años, perdió la vida en un siniestro vial mientras se movilizaba en una motocicleta por las calles de Medellín, ciudad donde residía para impulsar su carrera artística.

El suceso ocurrió este martes, 10 de marzo, y aunque las autoridades locales aún trabajan en el peritaje para determinar las causas exactas del siniestro, la noticia fue validada rápidamente por su círculo cercano.

La confirmación oficial llegó a través de su mánager, Alejandro Hernández, y la oficina de prensa de Gus Rincón, quienes compartieron mensajes cargados de dolor por la partida de un artista que, según ellos, "tenía un futuro brillante por delante".

"Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere", expresó su equipo de trabajo en un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

El mánager del artista, Alejandro Hernández, también dedicó unas palabras que reflejan la calidez humana de Zalek: "Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz".

Zalek, cuyo nombre comenzaba a sonar con fuerza en las plataformas digitales, se había ganado un espacio en el competido mundo del reguetón y la música urbana gracias a su versatilidad. Canciones como 'Party coquette', que supera los 2.8 millones de reproducciones en Spotify, y 'Ay, amor', con más de 1.2 millones, son prueba del impacto que estaba logrando entre la juventud.

En una de sus últimas entrevistas con medios nacionales, el barranquillero había expresado su admiración por figuras como Maluma y Carín León, destacando que la clave del éxito radicaba en la identidad:

"Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Los colombianos tenemos mucho que dar... Maluma y Carín han sido esos pilares para que nosotros, como artistas, podamos seguir", afirmó en su momento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Medellín den a conocer las causas del siniestro. Mientras tanto, sus familiares y seguidores están de luto.