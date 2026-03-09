Androide, de Honduras, se corona campeón de Red Bull Batalla Centroamérica 2026 en Santo Domingo

Con un aforo totalmente lleno en el salón de eventos de Sambil y la energía del público a su punto máximo, Santo Domingo se convirtió en protagonista de una una intensa jornada de freestyle durante la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026, donde el MC hondureño Androide se coronó campeón de la región tras imponerse en una intensa batalla final frente a Eros EQ, asegurando su pase a la Final Internacional que se celebrará el 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

La competencia reunió a 16 MCs provenientes de distintos países de la región, considerados entre los exponentes más destacados del circuito competitivo de freestyle, quienes protagonizaron enfrentamientos intensos frente a una audiencia que respondió con entusiasmo durante cada ronda.

Durante la competencia, Androide protagonizó un recorrido impecable: en octavos de final superó a Gabriel, avanzó a cuartos tras vencer a Tesla y posteriormente se impuso ante Zaki en semifinales, consolidando una de las trayectorias más sólidas de la noche.

Su victoria también marca un momento significativo para el freestyle de Honduras, país que vuelve a conquistar el título centroamericano de Red Bull Batalla diecinueve años después de su última victoria en 2007.

Antes del enfrentamiento final, el público dominicano también fue testigo de la definición del tercer lugar, donde el representante dominicano Numenosis —quien debutaba por primera vez en una Final Centroamericana— logró subir al podio tras un vibrante duelo frente a Zaki, encendiendo aún más la atmósfera del evento.

La batalla decisiva entre Androide y Eros EQ mantuvo la tensión hasta el último minuto con un duelo cargado de técnica, ingenio y contundencia lírica. Finalmente, el jurado compuesto por Skone, Shield Master y UFO otorgó la victoria a Androide, quien levantó el trofeo y selló su nombre en la historia de Red Bull Batalla Centroamérica.

El evento, celebrado en el salón de eventos de Sambil en Santo Domingo, también contó con la presencia de importantes figuras del rap dominicano y representantes de la escena urbana local, reafirmando el papel de República Dominicana como uno de los territorios clave para el desarrollo del freestyle en la región.

Con esta victoria, Androide se prepara ahora para enfrentar a los mejores freestylers del mundo en la Final Internacional de Red Bull Batalla, llevando el talento de Centroamérica al escenario global del freestyle.

De esta manera, República Dominicana reafirma su posición como una de las plazas más importantes y vibrantes del freestyle en la región, consolidándose nuevamente como sede de grandes encuentros del movimiento y como punto de conexión para la comunidad del hip hop y la cultura urbana del continente.