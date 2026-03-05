Arcángel anuncia su nueva gira de conciertos: “Si no paso por RD, mejor no hago nada”

Luego de dos años de su última gira, Arcángel anunció "La 8va maravilla world tour", correspondiente su álbum homónimo lanzado a mediados de enero.

Durante una entrevista telefónica con el programa "Esto no es radio", el artista urbano confirmó que entre los países que aún no revela se encuentra República Dominicana, destacando la importancia del público nacional en su trayectoria personal y profesional.

"Si no paso por RD, mejor no hago nada. Más que el apoyo a la misma música es el respeto que le tienen al ser humano detrás del personaje, que para mí eso vale mucho más que consuman mi música", expresó Arcángel.

El 2 de febrero, el cantante de origen dominicano compartió en sus redes sociales las fechas de presentaciones que realizará durante el recorrido con motivo a sus 20 años de carrera.

Con cada publicación de los lugares que visitará, Arcángel estrenó un audiovisual que hace referencia a la costumbre o cultura de los países anunciados, entre ellos: España, Ecuador, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica.