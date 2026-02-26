Rauw Alejandro y Jhayco confiesan ‘Rosita’ los unió tras años de rivalidad y no quieren pelear con Cazzu

Los exponentes urbanos puertorriqueños Rauw Alejandro y Jhay Cortez se pronunciaron sobre la polémica que ha generado su tema en colaboración “Rosita”, donde también participaron Tainy como productor y Bad Bunny como compositor.

A través de sus respectivas cuentas en X, los artistas coincidieron en que no quieren pelear con Cazzu, a quien afirmaron que no tenían intención de molestar y le desearon éxitos en su carrera. Además, ambos entienden que como figuras públicas están expuestos a controversias.

Por su lado, Jhayco escribió: "En ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada ya que todos los aquí involucrados somos figuras públicas (artistas) que estamos expuestos a los medios y al qué dirán".

"Rauw y yo acabamos una guerra sin sentido por años y ya en esta etapa de madurez entendimos que la mejor manera de retribuirle al público el tiempo perdido es juntándonos para darles lo que quieren escuchar que es buena música. Ya yo no estoy para bochinches ni tengo la necesidad de controversias o batallas sin sentidos porque reconozco y sé lo que aporto a la industria como creador y creativo", continuó.

Mientras que Rauw recordó la amistad que tenía con la rapera argentina: "En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre".

"No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta", añadió.

"A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión", concluyó.

Este miércoles, la cantante confirmó su disgusto con el tema en el que, según ella, aplauden e intentan reinvindicar el comportamiento del padre de su hija con la frase: 'Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal'.

Más tarde, Nodal respondió acusando a su expareja de "dramática" y utilizar la situación para vender su gira.