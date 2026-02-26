Lomiiel: “El dembow ayuda a disminuir la criminalidad”

El exponente urbano Lomiiel salió al frente a críticas recurrentes sobre las letras y mensajes en el dembow, defendiendo el género como una herramienta de superación y reducción de la criminalidad, ofreciendo una alternativa a los jóvenes para enfocarse en la música en lugar de la calle.

“El dembow ayuda a disminuir la criminalidad, porque hay muchos que estaban en la calle y se enfocaron en la música”, dijo en una entrevista con periodistas de Listín Diario.

En su caso, se siente responsable de dar un ejemplo sobre la influencia que ejerce en los jóvenes: “Siempre trato de hacer cosas positivas porque muchos me siguen”.

Al referirse a otras críticas hacia el dembow, rechazó que el género romantice la pobreza. “No es pobreza, es convivencia, es como uno vive en el barrio”, afirmó, destacando que muchas personas sienten orgullo de sus raíces.

El intérprete comentó que no canta historias que no ha vivido. “Yo no canto nada que no haya vivido ni cosas ilícitas, porque eso no es lo mío”.

Lomiiel no olvida sus raíces ni mucho menos de dónde viene. El barrio que le brindó ese apoyo incondicional y del cual él afirma nunca olvidará y siempre estará agradecido. Aunque hoy su música suena más allá de las fronteras del país, asegura que siempre habrá algo de su entorno y del ambiente en que se desarrolló en su esencia, en sus letras y en su manera de ver la vida.

Durante su visita a Listín Diario, el intérprete expresó que el barrio no es solo el lugar donde creció, sino una parte fundamental de su propia entidad. “Siempre va a quedar algo del barrio, porque es lo que uno lleva desde chamaquito”, afirmó luego de recordar que fue allí donde aprendió las primeras lecciones de su vida.

Para él, su comunidad de origen no representa únicamente carencias o dificultades sino impulso. Lo define como el espacio que lo motivó a superarse. “Es lo que uno vive, lo que uno ve. Desde ahí salen muchas cosas que uno lo convierte en música”, comentó.

Según explicó, gran parte de sus canciones nacen de experiencias reales, de momentos que marcaron su crecimiento y que hoy transforma en historias que conectan con el público.

Marcos Santana, su nombre real, destacó que cuando las personas provenientes de otros países escuchan su música también están consumiendo parte de la cultura dominicana y de la realidad del barrio que lo creó y lo formó. “Cada artista representa su país y su barrio”, sostuvo.

Aunque creció en un hogar cristiano y vivió en un ambiente protegido en cierta etapa de su vida, confirmó que la pasión por la música estuvo presente desde niño. Incluso, antes de incorporarse al entorno religioso ya sentía esa leve inclinación por el ritmo urbano.

Al pasar el tiempo fue construyendo su estilo hasta reforzar su identidad propia dentro de este género musical (dembow).

Para Lomiiel, el barrio no es una etiqueta de una relación que se le pueda poner nombre, sino una raíz. Una que lo sostuvo desde pequeño y que en la actualidad lo sigue haciendo, una raíz que lo inspira y le recuerda constantemente por qué comenzó.

Con orgullo aseguró que en cada canción, en cada letra, y en cada melodía hay un pedazo de esa historia que lo vio crecer y que hoy sigue guiando el ritmo de su carrera.

FUENTE DE SALIDA

El intérprete de “Qué chulada” aclaró que en la música urbana cualquier tema puede “pegarse” y convertirse en un fenómeno mundial sin ningún aviso. “No es una canción que uno piensa que se va a pegar de la nada, pero pasa y pasó”, comentó.

El éxito de su tema “Hay Lupita” fue inesperado y aseguró que no imaginó el impacto que alcanzaría en redes sociales. “Era una de las canciones que teníamos ahí, uno nunca sabe cuál va a explotar”, expresó.

Video VIDEO. LOMIIEL, RONNY GTA - "QUIEN DIJO MIEDO" ( VIDEO OFICIAL 4K )



Desde hace dos meses retomó la pegada con el tema “¿Quién dijo miedo?”, que en su canal oficial lleva más de 4.9 millones de visualizaciones.

El 13 de febrero de 2026 se estrenó el sencillo “Trae Chicas”, en el que figura en colaboración con Nino Freestyle.

El intérprete comentó que trabaja con visión internacional, refiriéndose que cada vez que hace un proyecto lo hace pensando en lo internacional y advirtió que el género del dembow seguirá creciendo fuera del país.

El joven urbano dominicano ha tenido un inicio de 2026 muy activo, destacándose su reconocimiento en Estados Unidos de la Policía Metropolitana de Washington D. C. anunció que otorgará a Lomiiel un Premio de Honor durante el Mes de la Independencia Dominicana (febrero de 2026).

Además, asistió a la gala de Premio Lo Nuestro 2026, en el que estuvo nominado en la categoría de Mejor Canción Dembow por el tema viral “Hay Lupita”.