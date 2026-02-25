Aparataje Music Group lanza “Los MC’s del Barrio”, álbum con exponentes emergentes de Los Alcarrizos

El sello discográfico Aparataje Music Group anunció el lanzamiento de “Los MC’s del Barrio”, una producción discográfica que agrupa la esencia, el ritmo y la lírica de exponentes emergentes de Los Alcarrizos.

Este álbum, que cuenta con 10 canciones que capturan la realidad y la energía de la calle, nace con el objetivo de posicionar el talento de "El Alka" dentro del movimiento urbano dominicano.

Con la participación de figuras de la escena urbana como Don Burgos, Sky B, Slow MD, Jhons, AJ Soul, Lit Kalderon, El Jodon, Super Moreno, El Patrialca, Microw y El Good, el álbum ofrece una diversidad de estilos que van desde el dembow rítmico hasta el rap de corte social y comercial.

La dirección musical y técnica estuvo a cargo de productores locales como Danny 5, King Punto com, Jean Atr y Don Burgos.

"Este álbum es más que música; es una plataforma de visibilidad. En Los Alcarrizos se respira creatividad en cada esquina, y con este lanzamiento estamos demostrando que la unión de los talentos del barrio, respaldada por una estructura profesional, es la clave para la evolución del género", señalaron los ejecutivos de Aparataje Music Group.

Lanzamiento

El álbum inicia su recorrido promocional con el corte “Si se porta bien” de Sky B, seguido de una selección de temas.

Los títulos son:

Si se porta bien – Sky B (Prod. Jean Atr, Don Burgos)

Adicto – Don Burgo x Slow MD (Prod. King Punto com)

Ustedes Son Calala – Jhons (Prod. Danny 5, Don Burgos)

Si la Saco – AJ Soul (Prod. King Punto com, Don Burgos)

Perco Con Rose – Lit Kalderon x AJ Soul (Prod. King Punto com, Don Burgos)

El Sistema – Jhons x El Jodon (Prod. King Punto com, Don Burgos)

Los Metales – Super Moreno (Prod. Danny 5, Don Burgos)

Delincuente – Don Burgo x El Patrialca x Microw (Prod. Danny 5)

Dejalo que se tiren – Don Burgo x El Patrialca x Slow MD x Lit Kalderon x El Good (Prod. King Punto com)

Roda y Roda – El Good (Prod. Danny 5, Don Burgos).