Vakeró: los urbanos se ven como doñitas lanzando indirectas por redes y no en grabación como antes

Uno de los pioneros del rap en República Dominicano y de dos categorías de Premios Soberano, Vakeró, sigue demostrando su versatilidad al cumplir sus 20 años como solista tras iniciar en la música desde su adolescencia como parte de un grupo llamado “One Play”.

Sus tiraderas con otros colegas le hicieron ganarse el respeto de la industria, marcando un precedente en el hip-hop dominicano gracias a su tema “Se partió el Lápiz”, dedicado a su antiguo rival El Lápiz Conciente, con quien actualmente mantiene una relación de amistad y se unió en el año 2013 en “Llegan los que saben”.

Además, denominado no por él mismo, sino por David Kada, como “El cantante de los raperos”, según contó durante una entrevista en el podcast “El Cuartico”, de LISTÍN DIARIO, donde también reflexionó sobre las letras de los nuevos exponentes que no lo hacen sentir orgulloso, por lo cual considera que es un logro no estar nominado en Artista Urbano del Año, a pesar de haber estrenado esa categoría en Premios Casandra en el año 2010.

Para Premios Soberano 2026, el artista compite en la categoría Artista Fusión Contemporáneo, inaugurada en 2025, cuando también estuvo nominado.

“No es que yo sea un tipo que no deba de agradecer a lo que tenga que ver con la cultura urbana, pero hoy en día están pasando cosas muy extrañas, ya le llaman urbano a cualquier cosa y eso a mí no me hace sentir orgulloso. Creo que el hecho de colocarme en otro lugar, sin faltarle el respeto a los artistas que fueron nominados como urbanos, pues también ya me hace ser un ganador”, afirmó.

Vakeró cuando conversaba con las periodistas Yerlendy Abad, Audry Trinidad y Rosa Luna.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

El intérprete de “Qué mujer tan chula” y “Hoy se va a beber” señaló que está consciente de las consecuencias y repercusión que puede generar su declaración.

“No quiero tirarle basura a nadie, pero es de reconocer que de esa nominación, hay poco contenido en algunos y no tengo que mencionar nombres, yo sé con esto me voy a calentar, pero yo digo lo que yo siento, hay algunos que no tienen tanto qué decir en sus letras y que me pongan ahí mismo voy a sentir como que tú queme una casa para matar una cucaracha, es difícil eso”, recalcó.

Asimismo, reconoció que no olvida sus orígenes en el arte, pero mencionó a Luis Días y Riccie Oriach como representantes de la música que “nace en la urbe y tiene letra” y con quienes realmente se siente identificado.

También afirmó que sus colegas del rap están acomodados y se ven como “doñitas” lanzando indirectas por redes sociales y no en un estudio de grabación, como tradicionalmente acostumbraban hacerlo.

“Antes había olla y había que hacer lo que sea, ya hoy desde la comodidad de la casa con aire, Internet 5G, eso está muy de moda y motiva a los fanáticos a ir a las plataformas de esos artistas a escuchar qué ha grabado, porque eso es muy buena estrategia, de yo tirar pulla y luego tirar una canción”, explicó.

Vakeró cuando se despedía de la redacción de Listín Diario.GLAUCO MOQUETE/LISTÍN DIARIO

EL CROSSOVER EN SU CARRERA

Más que un crossover a la música alternativa, Vakeró se encuentra en constante evolución con su música, aunque sus inspiraciones vienen del género tropical por su admiración Héctor Lavoe.

Con su sencillo “Arte”, Vakeró ha vuelto a conectar con varias generaciones en un ambiente donde abunda el dembow. El tema también está nominado a los Soberano por su videoclip, donde su esposa, Yannely Medina, aparece como modelo. “Yo nunca he hecho un crossover, lo que yo digo es que siempre he sido muy atrevido y he apostado y hacer de todo dentro de lo que tiene que ver con la música, ese fue el don que Dios me dio, entonces ¿por qué tengo que ponerme parámetros?”, dijo.

Además de que los hijos de Vakeró son sus principales asesores a la hora de hacer un lanzamiento y que por ellos ha tenido que rechazar colaboraciones artistas conocidos por tener un contenido musical explícito.

“Si mis chamaquitos, los más pequeñitos, escuchan mis canciones antes de salir, todas la que ellos repiten y bailaron, esa es la yo lanzó”, aseguró. “A mí no me importa nadie del equipo”, añadió.