El rapero Lil Poppa muere a los 25 años

El rapero originario de Jacksonville, Florida, Lil Poppa, murió. Tenía 25 años.

Nacido como Janarious Mykel Wheeler, el cantante fue declarado muerto este 18 de febrero en el condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, reveló la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton.

Según CNN, la causa de muerte se encuentra bajo investigación.

En su última publicación de Instagram, Lil Poppa anunció el lanzamiento del videoclip de su sencillo "Out Of Town Bae", estrenado el 13 de febrero en su canal de YouTube.

El intérprete floridano dejó una carrera en ascenso que inició en el año 2018 cuando su tema "Purple Hearts" alcanzó 2,3 millones de visitas en YouTube. La canción está inspirada en un tiroteo que le quitó la vida a uno de sus mejores amigos.

Lil Poppa empezó desde muy pequeño rapeando en la iglesia junto a su hermano mayor y otros jóvenes.

Durante su corta trayectoria, ganó un reconocimiento por "Nightmare" en Elm St el año pasado y logró presentarse en importantes escenarios como el Rod Wave – Last Lap Tour en el State Farm Arena, en Little Caesars Arena y en el CMG Gangsta Art Tour en el State Farm Arena.