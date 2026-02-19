J Noa y Chelsy participan en el primer disco urbano solo de mujeres encabezado por Ivy Queen

'La Liga Femenina' promete revolucionar la música urbana al ser el primer disco interpretado solo por artistas mujeres, entre las que destacan la española La Mala Rodríguez y las puertorriqueñas Ivy Queen y Nesi, conocida por colaborar con Bad Bunny en el tema 'Yo perreo sola'.

Los productores musicales Charlee Way y Boy Wonder CF se preparan para lanzar al mercado el próximo 6 de marzo 'La Liga Femenina', que contiene 19 canciones de igual número de intérpretes.

La española Naddia, las boricuas, Chesca y Alexxa Kimm, las dominicanas J Noa, Amara, Chelsy y Keyshia, la mexicana Bellakath, la argentina Valentina Olguín, la chilena Loyaltty y la colombiana Ysa C son otras de las artistas que han dado forma a este disco.

En entrevista con EFE en su estudio de grabación en San Juan, Charlee Way aseguró que estas cantantes "no digo que están al mismo nivel" de los reguetoneros ya consolidados, "sino que le pueden pasar a muchos" de ellos.

Necesario un impulso a las cantantes de este género

En los inicios del reguetón, el género estuvo dominado por intérpretes hombres, excepto Ivy Queen, que se destacó con el grupo The Noise, siendo una de las pocas cantantes que se mantuvo activa y codeándose con los varones.

"Sencillamente es que hay que darle ese 'push' (empuje). No sé si es machismo o algo así, pero ellas pueden hablar más fuerte que nosotros, acaparan la tarima bien fácil y le están metiendo más que nosotros. Esa es la liga femenina", destacó Carlos De Jesús Rodríguez, nombre de pila de Charlee Way.

Según explicó, la idea de hacer un disco urbano de solo féminas surgió después de haber trabajado los álbumes 'La Liga: First Picks' y 'La Liga 2: Second Quarter', en el que solo aparecieron intérpretes noveles masculinos, lo que les llevó a apostar por un cambio.

"Había tantas y tantas damas que querían meterle. Nos decían: 'coño, dame una oportunidad'. ¿Y por qué no se la damos? Vamos a ver qué puede pasar", recordó el productor sobre la decisión tomada junto a Boy Wonder CF.

Así, grabaron a más de treinta artistas, pero escogieron finalmente a 19 para el álbum: "El mejor talento de cada país", admitió Charlee Way.

Un álbum que elimina jerarquías

Como disco colaborativo, 'La Liga Femenina' sitúa a mujeres en diferentes etapas de sus carreras dentro de un mismo proyecto, eliminando jerarquías.

"Poder ser parte de lo que es este nuevo proyecto, donde están estas exponentes, es un gran honor. Me siento muy bien y agradecida para demostrar que 'La Liga Femenina' está dura de verdad", afirmó a EFE Nesi, de 29 años.

Para el disco 'La Liga Femenina', Nesi grabó el tema 'Se vale to', inspirado en la canción de nombre similar del extinto grupo puertorriqueño Calle 13.

"Estuvimos buscando ideas, de qué manera podíamos integrar ese reguetón antiguo, y escogimos ese en específico", explicó Génesis Ríos, nombre verdadero de la cantante.

Nesi se dio a conocer en la industria musical al descargar vídeos propios improvisando o 'freestyle', como se le denomina en el género urbano, al igual que hicieron a mediados del 2010 otros artistas como Miky Woodz, Bryant Myers y Guaynaa.

"Ellas están comandando la carretera"

Durante ese tiempo aparecieron también en el panorama musical urbano intérpretes femeninas que se han destacado en la industria como Karol G, Becky G, Young Miko, Anitta, Farina, Tokisha y María Becerra, entre otras.

"Se ha dicho mucho de que no le han dado mucho 'break' (oportunidad) a las damas. Creo que siempre hay una batalla entre ellas y los muchachos, y honestamente ellas son las que están comandando la carretera", resaltó Charlee Way.

Al respecto, Nesi afirmó que "hay que apoyar el talento femenino", aunque reconoció que "ahora se le está dando mayor exposición".

El disco, de acuerdo con el productor, "tenía ese saborcito de que podía ser bueno" y, con lo que hicieron, lograron elevarlo "a otro nivel".

Al reunir a estas intérpretes en un solo proyecto, 'La Liga Femenina' establece un punto de referencia para la colaboración entre mujeres en la música urbana internacional.