Tokischa: “A mí me nominaron para los Grammy y como quiera los Soberano no me quieren”

A casi seis años en la música, Tokischa aún no recibe una nominación a Premios Soberano, a pesar de su éxito a nivel internacional, destacando con participaciones en desfiles de moda y su nominación a los Latin Grammy.

Durante una entrevista con el comunicador Tony Dandrades, la rapera afirmó que el reconocimiento de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) no le quita el sueño, pero admite que le gustaría ser tomada en cuenta por el gremio.

"¿Cuál es la dema que me tienen los premios Soberano? (risas). Realmente es como una dema, pero realmente RD es mi casa, yo soy la representante de República Dominicana en el mundo. Los Soberano sí son especiales porque son el premio dominicano, que cualquier dominicano quiere pertenecer ahí porque es lo dominicano", expresó.

La cantante comparó su exclusión de la premiación dominicana con la prohibición de entrar a una fiesta.

"Es como que no me dejen entrar a un teteo, como que no me dejen entrar al barrio, como que yo vaya a un colmadón donde está todo el mundo bailando bachata y no me inviten, al cumpleaños de mi primo", explicó.

"A mí me nominaron para los Grammy y como quiera los Soberano no me quieren, no me quieren, le echaron agua al concón, ¡no!", bromeó.

Univision confirmó la presentación especial de Tokischa en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026, donde está en las categorías Artista Femenina del Año – Urbano, Mejor Canción Dembow por "Celos" y Mejor Combinación Femenina por "De Maravisha". También compite en Mejor Canción Trap/Hip-Hop Urbano y Canción del Año – Urbano.