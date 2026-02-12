Cardi B inicia su gira con un toque latino y bromas sobre ICE, a tres meses de haber dado a luz

Cardi B inició con la serie de conciertos tiene programada realizar en Estados Unidos, a solo tres meses de haber dado a luz a su cuarto hijo, el primero fruto de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

En la apertura de su gira "Little Miss Drama Tour" 2026”, la rapera de origen dominicano y trinitense interpretó su tema “I Like It”, que incluyó un guiño al éxito “Como la flor” en honor a la fallecida artista mexicana Selena.

El show destaca por su toque latino y por su protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

"Si ICE entra aquí, vamos a saltar sobre ellos... No se llevarán a mis fans", bromeó la artista en una de sus interacciones con el público en medio de su presentación en Acrisure Arena, en Palm Desert, California.

También cantó su merengue “Bodega Baddie”, inspirado en la versión original de Magic Juan y El Prodigio, quien participó junto a ella la semana pasada en “Saturday Night Live”.

Asimismo bailó la salsa “Aguanile”, del astro puertorriqueño Marc Anthony.

Durante la actuación de Cardi, los bailarines ondearon banderas de varios países de Latinoamérica, entre ellos Panamá, República Dominicana, México, Haití, Jamaica, Brasil, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Se recuerda que confirmó su embarazo en medio de la promoción de su más reciente álbum, titulado “Am I the Drama”.

El 4 de noviembre, Cardi le dio la bienvenida al bebé que comparte con su exnovio, Stefon Diggs.

Según reportes, la pareja terminó su relación tras el Super Bowl 60, que se celebró el domingo 8 de febrero con un espectáculo de medio tiempo protagonizado por la estrella boricua Bad Bunny.