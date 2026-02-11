Moncholo lanza su nuevo EP "El técnico”

El exponente urbano Moncholo La Vainilla, conocido por los temas “Ellos vienen, ellos van” y “Qué perra mi amiga”, lanzó su nuevo EP, “El técnico”.

El disco, que está disponible en las plataformas digitales, se compone de 8 temas, entre los cuales se pueden mencionar a “Novedad”, “Casería”, “El Abrigo”, “Fly fla”, “Los Pilotos”, “Préndelo”, “Bomba” y “De mentira”.

Además, se caracteriza por su creatividad y su capacidad para componer y producir canciones como “Teteo” y “Davirito”.

Ha trabajado con artistas como Yailin, Brray, Rochy RD, Tokischa, Ángel Dior, La Perversa, El Fecho RD, El Yala, La Más Doll, entre otros.