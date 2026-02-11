Don Bigote renueva su apuesta al movimiento urbano dominicano

En el movimiento urbano dominicano, uno de los nuevos nombres que resalta es el de "Don Bigote", quien busca consolidar su espacio en la música.

Con raíces ligadas al barrio Los Guandules y una formación influenciada por la energía de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, Don Bigote es un cronista de su entorno.

Desde temprana edad, el artista canalizó las vivencias y la cultura de las calles dominicanas para dar forma a una propuesta musical que resuena por su honestidad.

La carrera de Don Bigote experimentó un punto de inflexión con el lanzamiento de "Blanco puro", una colaboración junto a Yomel El Meloso y Jevito Jr.

El tema no solo inundó las plataformas digitales, sino que proyectó su imagen a nivel internacional, logrando una aparición en las pantallas de Times Square en Nueva York.

Este sencillo musical fue el motor que impulsó una agenda cargada de presentaciones en discotecas y eventos juveniles, estableciendo una conexión directa con su fanaticada.

El respeto de sus colegas ha sido clave en su crecimiento. Tras el lanzamiento de "Blanco puro", Don Bigote amplió su repertorio con "Deja el bulto", nuevamente junto a Yomel El Meloso, logrando posicionarse en las tendencias de Spotify.

"Ni de plata" es otro de sus títulos, una colaboración con Tivi Gunz y El Fother, que le permitió estrechar lazos con pilares del género como Rochy RD, El Mayor Clásico y Bulin 47.

Actualmente, el exponente urbano se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "El cuento".

La pieza ya ha comenzado a mostrar un comportamiento viral en plataformas como TikTok y YouTube, demostrando que su capacidad para crear hits sigue intacta, afirmó Don Bigote.