Camisetas de Zara como las que Bad Bunny usó en el Super Bowl están a la venta por 30 mil euros

Camisetas iguales a las que el cantante puertorriqueño Bad Bunny regaló este lunes a empleados de Zara en la sede central de Inditex han salido a la venta, tarjeta de agradecimiento incluida, en plataformas de compraventa por internet por precios que oscilan este martes entre los 30.000 y los 490 euros.

El músico agradeció con este regalo la prenda que lució en la actuación de la Super Bowl con un mensaje a cada empleado de Zara, la firma española que la diseñó.

‘Camiseta Bad Bunny Zara’ es, con alguna variante, el mensaje con el que se ofertan las camisetas, acompañadas de fotos de las mismas y de la tarjeta en la que está escrito: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!».

Prendas cuyos precios oscilan este martes entre los 490 y los 30.000 euros, son todas de la talla L y tienen el dorsal 64 que lució Benito Martínez Ocasio durante la espectacular actuación. Llevaba un conjunto de dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano, con pantalones y zapatillas Adidas.

Bad Bunny vistió de Zara en el show de medio tiempo del Super Bowl Lea también

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó la revista Vogue.

El puertorriqueño protagonizó este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista que actúa con un repertorio musical íntegramente en español