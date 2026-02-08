El activismo de Bad Bunny, de las protestas de 2019 a las críticas a Trump

El espíritu reivindicativo de Bad Bunny ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos, que han creado controversia ante su actuación este domingo en la Super Bowl.

Envíe o no un mensaje político durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl, para el sociólogo puertorriqueño Hiram Guadalupe Bad Bunny «ya se posicionó», al ser pionero en cantar en español en el evento deportivo más importante de EE.UU.

«Va a cantar en español y eso adquiere en este momento histórico un valor político trascendental ,principalmente por las políticas xenófobas y migratorias que tiene el Gobierno del presidente Donald Trump, en las que se ha atacado principalmente a las comunidades latinas e hispanas en Estados Unidos», dijo a EFE el sociólogo.

La defensa de Bad Bunny de los migrantes fue clara cuando decidió no llevar su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ a EE. UU. para evitar redadas, y volvió a ponerse de manifiesto en la reciente entrega de los premios Grammy.

«No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos», clamó al recoger el Grammy al Mejor Álbum del Año por ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ el cantante, quien añadió «fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)».

Un artista incómodo para los gobernantes

Tras los Grammy, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetió contra artistas como Bad Bunny por sus críticas contra el ICE durante la gala y calificó como «irónico» el intento de «demonizar» a los agentes federales.

Por su parte, Trump ya dijo que no asistirá a la Super Bowl y que está «en contra» de Bad Bunny y el grupo Green Day, los artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo, porque lo único que hacen es «sembrar odio».

Su triunfo en los Grammy provocó también reacciones entre los políticos puertorriqueños como el presidente del Senado de la isla, Thomas Rivera Schatz, quien tildó al artista de «delincuente» y «caripelao» y comparó sus acciones con «la hipocresía del pupilo de Nicolás Maduro».

Más diplomática se mostró la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien, pese a ser partidaria de Trump, felicitó al cantante y dijo que este premio es «motivo de orgullo para todos los puertorriqueños».

Tanto González como Rivera Schatz son del Partido Nuevo Progresista (PNP), contra el que Bad Bunny hizo campaña en las pasadas elecciones de 2024 pagando vallas publicitarias que rezaban: ‘Quien vota PNP no ama a Puerto Rico’, ‘Votar PNP es votar por la corrupción’.

En esos comicios, el cantante dio su respaldo a la Alianza, formada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), siendo uno de los protagonistas de su cierre de campaña.

Agita el avispero político

Su implicación política se remonta al verano de 2019, cuando participó junto a otros artistas puertorriqueños como Ricky Martín y Residente en las protestas que provocaron la dimisión del entonces gobernador Ricardo Rosselló, también del PNP.

Estas manifestaciones, que ganaron ímpetu con la implicación de los artistas, estallaron tras desvelarse un chat privado de Rosselló que criticaba a periodistas, líderes políticos de todos los colores, colectivos sociales y rostros conocidos.

Bad Bunny también ha sido crítico con los gobernantes de la isla en sus canciones, al manifestar problemáticas como la gentrificación en ‘El Apagón’ o en ‘Lo que le pasó a Hawai’.

Sus letras no solo han impactado la política de Puerto Rico. La canción ‘DTMF’ se ha convertido en una banda sonora de la nostalgia, utilizada en Palestina y en el Líbano para recordar cómo eran sus territorios antes del conflicto con Israel.

Este mensaje de confraternidad universal también se reflejará en la Super Bowl con la presencia de la intérprete de señas Celimar Rivera, que transmitirá la actuación a los sordos, lo que en opinión del sociólogo Guadalupe define «la fibra sensible» de Bad Bunny para lograr que «todo el mundo lo entienda».

Guadalupe concluyó que ver a Bad Bunny en la Super Bowl representa «un gran mérito» para él y para «todo lo que ha sido el movimiento musical y la cultura popular latinoamericana».